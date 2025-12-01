Altınları çalınan kadın polise koştu! Hırsız en yakını çıktı
İstanbul'da evindeki altınların çalındığını söyleyerek polise başvuran kadının ziynet eşyalarını, eşinin çaldığı ortaya çıktı. Şahıs, kumar borcu için altınları alıp bozdurduğunu söyledi.
- Ezgi Ö., evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu polise bildirdi.
- Polis, güvenlik kamerası incelemesiyle altınları eşi Mert Ö.'nün bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.
- Yakalanan Mert Ö., eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını itiraf etti.
- Mert Ö. hakkında 'evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde; evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polise bildirdi.
ALTINLARINI EŞİ ÇALMIŞ
Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. (31) tarafından bozdurulduğu öğrenildi.
KUMAR BORCU İÇİN ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ
Çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.'yü erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyette verdiği ifadede eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., serbest bırakıldı.
Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin altınları bozdurup parayı aldığı anlar görülüyor.