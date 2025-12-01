Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile boşandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Tosun, "Boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Huzurlu bir yuvamız var" dedi.

2016 yılında Ece Tosun'la dünyaevine giren futbolcu Cenk Tosun, 2 çocuk babası olmuştu.

Fenerbahçe'de forma giyen ünlü futbolcu, boşandığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu haber mutlu çiftin takipçileri ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

"HAYRETLE KARŞILADIM"

Boşanma haberinin gündem olmasının ardından Fenerbahçeli futbolcudan açıklama geldi. Boşanmadıklarını belirten Tosun, şunları söyledi: "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var.

Ece-Cenk Tosun

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla, Cenk Tosun."

Cenk Tosun boşandı mı? Gündem olan iddiaya jet açıklama

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

