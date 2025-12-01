Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki U19 maçında yumruklar konuştu. Sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından genç futbolcular birbirine girdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbiye saatler kala U19'da oynanan maçta ortalık karıştı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibini 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yumruklar konuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray U19 derbisinde ortalık karıştı! Yumruklar konuştu

MAÇ SONUNDA KAVGA ÇIKTI

U19 liginde oynanan maçın 88. dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken Fenerbahçe, 89'da öne geçti. Golün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcular ile Galatasaraylı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

SEVİNÇ YERİNİ YUMRUKLAŞMAYA BIRAKTI

U19 maçında Galatasaraylı bir futbolcu, yaşanan arbedede Fenerbahçeli bir futbolcuya yumruk attı. Ardından saha içinde tansiyon tavan yaparken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşananlar güçlükle yatıştırılırken görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

