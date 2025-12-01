Fenerbahçe-Galatasaray U19 derbisinde ortalık karıştı! Yumruklar konuştu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki U19 maçında yumruklar konuştu. Sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından genç futbolcular birbirine girdi.
- Golün ardından Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
- Galatasaraylı bir futbolcu Fenerbahçeli bir futbolcuya yumruk attı.
- İki takım oyuncuları birbirlerine girdi.
- Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbiye saatler kala U19'da oynanan maçta ortalık karıştı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibini 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yumruklar konuştu.
MAÇ SONUNDA KAVGA ÇIKTI
U19 liginde oynanan maçın 88. dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken Fenerbahçe, 89'da öne geçti. Golün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcular ile Galatasaraylı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
SEVİNÇ YERİNİ YUMRUKLAŞMAYA BIRAKTI
U19 maçında Galatasaraylı bir futbolcu, yaşanan arbedede Fenerbahçeli bir futbolcuya yumruk attı. Ardından saha içinde tansiyon tavan yaparken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşananlar güçlükle yatıştırılırken görüntüler sosyal medyada tepki çekti.