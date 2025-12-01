Milyonlar memur ve emekliye ne kadar zam yapılacağını araştırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya dair önemli bir ipucu geldi. İşte detaylar...

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor. Bu nedenle milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak açıklanmıştı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,55'lik zammı şimdiden garantiledi.

Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Kasım enflasyonu 3 Aralık tarihinde, aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

Milyonlar zam hesaplarını şimdiden yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli bir ipucu geldi. Hafta sonu Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'nda konuşan Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

Türkiye'nin önceliğinin şu anda fiyat istikrarını sağlamak olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Yani enflasyonu tekrar tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Epey mesafe kat ettik. Enflasyon birkaç yıl önceki yüzde 64 seviyelerinden geçen yıl yüzde 44'lere geriledi. Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye." şeklinde konuştu.

Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyon tahmini referans alındığında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,7 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,28 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı, 18 bin 953 liraya yükselecek.

