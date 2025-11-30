Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oğlundan boşandığı halde aynı evde kaldığı gelinini öldüren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, cezaevinde ölü bulundu. Mahkumun arkadaşları banyodaki manzarayı görünce dehşete düştü.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaklaşık 40 gün önce meydana geldi.

Hüseyin Derin(71) isimli şahıs, oğlundan boşanmasına rağmen aynı evde kaldığı gelini Gönül Karakök’ü yaşadığı tartışma sonrası öldürdü.

GELİNİ ÖLDÜRÜP TIRAŞA GİTTİ!

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük’teki T tipi cezaevine gönderildi.

EŞOFMAN İPİ İLE KENDİNİ ASTI

Yaklaşık bir buçuk aydır cezaevinde olan Çaycuma, banyoya girdikten sonra sesi soluğu çıkmadı. Uzun süre çıkmayan yaşlı adamı merak eden arkadaşları içeriye girdiklerinde asılı halde buldu. Derin’in eşofman ipiyle kendini öldürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



