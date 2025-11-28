Galatasaray-Fenerbahçe derbisine günler kala Victor Osimhen gelişmesi! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
Trendyol Süper Lig'in 14. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye günler kala, attığı goller ile sarı-kırmızılı ekibin taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen'in, derbiye yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
- Galatasaray'ın sakatlığı bulunan yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda yer aldı.
- Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.
- Nijeryalı oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmişti.
- Yunus Akgün bireysel çalışırken, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavi sonrası bireysel çalışmalara başladı; Wilfried Singo ve Ismail Jakobs ise tedavi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı merak konusuydu.
Sarı-Kırmızılı kulüp, ezeli rakibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Derbi öncesi sakatlığı bulunan Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
OSİMHEN ANTRENMANDA GÖZÜKTÜ
Osimhen'in, sarı-kırmızılı takımın bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldığı görüldü.
Galatasaraylı taraftarın sevgilisi futbolcu, antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmişti.
12 MAÇTA 9 GOL ATTI
Nijeryalı yıldız golcü, bu sezon Galatasaray'da toplam 12 resmi maça çıktı ve 9 kez rakip fileleri sarstı.
SAKATLAR NE DURUMDA? LEMİNA, YUNUS, SİNGO, JACOBS
Öte yandan Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürürken, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ve Ismail Jakobs ise günü tedaviyle geçirdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Galatasaray, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.