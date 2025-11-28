Gelibolu’da boş bina sağanakla çöktü! Deprem riski yüksek bölgede korkutan tablo
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde etkili sağanak yağış, boş bir binanın çökmesine yol açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Çökme, deprem riskini ve binaların yapı güvenliğini bir kez daha akıllara getirdi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle boş bir bina çökerken, park halindeki araçlar zarar gördü ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
- Gelibolu'da sağanak yağış boş bir binanın çökmesine neden oldu.
- Çökme sonucu park halindeki bazı araçlar zarar gördü.
- Olayda yaralanan olmadı, güvenlik önlemleri alındı.
- Bu durum, yapı güvenliği ve riskli binaların tespit edilmesinin önemini yeniden gündeme getirdi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış, boş bir binanın çökmesine yol açtı.
ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Çökme sırasında park halindeki bazı araçlar zarar görürken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Gelibolu’daki çökme, Türkiye’nin yüksek deprem riski taşıyan şehirlerinde yapı güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Deprem uzmanlarının boş ve riskli binaların tespit edilerek güvenlik önlemleri alması gerektiğine yönelik açıklamaları ise yeniden gündem oldu.