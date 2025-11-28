Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’tan bu yana süren deprem fırtınası, son günlerde sessizliğe büründü. Günde 500 civarında devam eden artçılar 300’e kadar geriledi. Uzmanlar, süreci "geçici suskunluk" olarak değerlendirirken, Sındırgı’daki sarsıntıların Ay’ın hareketleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Aralık ayında ise 4-5 büyüklüğünde veya biraz daha fazla artçı deprem ihtimali bulunuyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’tan bu yana süren deprem fırtınası, son günlerde sessizliğe büründü. Bölgede iki ana şok depremin ardından dört ay boyunca aralıklarla devam eden artçılar, günde 500 civarından 300’e kadar geriledi.

Şimdiye kadar bölgede 22 bin deprem kaydedilirken, şu anki durgunluk uzmanlar tarafından "geçici suskunluk" olarak değerlendiriliyor.

Habertürk ekranlarında konuşan Yer Bilimci Hasan Sözbilir, yaşanan artçı sayısındaki düşüşle ilgili şu açıklamayı yaptı:

DEPREM FIRTINASININ NEDENİ AY ÇIKTI

"İki ana şok ve 4 ay süren deprem fırtınası yerini sessizliğe bıraktı. Günde 500 olan artçı sayısı 300’e kadar düştü. Bu süreci suskunluk olarak değerlendirebiliriz"

Sözbilir, Sındırgı’da yaşanan sarsıntıların Ay’ın hareketleriyle bağlantılı olabileceğini de belirtti:

ARALIK AYINA DİKKAT!

"Bu depremlerin Ay'ın hareketleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Şokların pik yaptığı dönemin Ay'ın hareketine denk geldiği ortaya çıktı.

Aralık civarında yine benzer pikin yaşanacağı söyleniyor.

4-5 büyüklüğünde ya da belki biraz daha fazla depremin yaşanma olasılığından bahsediliyor"

