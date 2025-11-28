Ukrayna, hafta sonu ABD'de gerçekleşecek barış görüşmelerine hazırlanırken, Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu. Yermak'ın adı çeşitli yolsuzluklarla anılıyordu ve bu sabah evi aranmıştı.

Ukrayna hafta sonu ABD'de gerçekleşecek barış görüşmelerin hazırlanırken, ülkede kritik bir istifa yaşandı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak

YERMAK SORUŞTURMASI

Daily Mail'den edinilen bilgilere göre ülkede bu sabah yetkililer Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın evinde arama yaptı.

Yermak, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ajansı (NABU) ve Özel Yolsuzluk Savcılığı Ofisi (SAPO) yetkilileriyle tamamen iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Söz konusu kurumlar, başkan Zelenskiy için son dönemde büyük bir utanç kaynağı olan 75 milyon sterlin değerindeki enerji yolsuzluğu skandalını soruşturuyor.

NABU ve SAPO, Ukrayna hükümet yetkililerinin de içinde olduğu bir grubun, devlet nükleer enerji şirketi Energoatom’dan rüşvet topladığını iddia etti.

Yetkililer, her verilen sözleşmenin yüzde 10–15’i oranında rüşvet toplandığını ve toplamda 75 milyon sterlinin yasa dışı şekilde bu küçük gruba aktarıldığını belirtiyor.

"ALİ BABA = YERMAK" MI?

Yermak’ın siyasi rakipleri, skandalın ardından onun veya bir yardımcısının soruşturmaya ilişkin dinlemelerde geçen 'Ali Baba' kod adlı anonim kişi olabileceğini öne sürerek bağlantı kurmaya çalışıyor.

54 yaşındaki Yermak, geçen hafta Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, skemaya hiçbir şekilde karışmadığını ve hakkındaki suçlamaların delilsiz olduğunu belirterek, "Beni anıyorlar ve bazen tamamen delilsiz şekilde, bilmediğim şeylerle suçlamaya çalışıyorlar" dedi.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

