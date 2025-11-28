Kripto piyasasına yönelik analizleriyle tanınan Alessio Rastani, Bitcoin'in aşırı korku ve 'death cross' (ölüm kesişimi) sinyallerinin ardından önümüzdeki haftalarda yüzde 15-20 civarında bir toparlanma yapabileceğini ve 2026 başında zirveler görebileceğini öngörüyor. Kripto para birimi, son yedi günde yüzde 6’dan fazla değer kazanarak yaklaşık 91 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Crytopatato'nun haberine göre, Analist Alessio Rastani, Bitcoin’in (BTC) güçlü bir yükseliş hareketi için hazırlık yaptığını iddia ederek cesur bir tahminde bulundu.

Bitcoin, keskin düşüşün ardından tekrar 90 bin doların üstünde

SON 7 GÜNDE ARTIŞA GEÇTİ

Başlıca kripto para birimi, son yedi günde yüzde 6’dan fazla değer kazanarak yaklaşık 91 bin dolar seviyesinde işlem görürken, Ekim ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126 bin doların yaklaşık yüzde 28 altında bulunuyor.

NEDEN YÜKSELİŞ BEKLENİYOR?

Rastani, yakın zamanda verdiği bir röportajda, birçok trader’ın yalnızca zamanlama modelleri ve Ekim ayı en yüksek seviyesinden sonra görülen keskin düşüşe bakarak ayı piyasası ilan etme eğiliminde olduğunu söyledi. Ona göre, fiyat yapısı ve piyasa hissiyatı farklı bir tablo çiziyor.

Analist, 2011’den beri meydana gelen tüm Bitcoin "death cross" (50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına düşmesi) sinyallerini inceledi. Bu sinyallerin yaklaşık yüzde 75’inin büyük dip seviyelerine yakın ortaya çıktığını ve BTC’nin takip eden bir ila üç ay içinde genellikle pozitif getiri sağladığını belirledi.

"Death cross" sinyalinin, tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen ardından ortaya çıkması durumunda daha güvenilir olduğunu vurgulayan Rastani, bunun 15 Kasım’da görüldüğünü hatırlattı.

Bitcoin (BTC)

Aynı zamanda piyasa hissiyatı, Bitcoin’in "aşırı nefret edildiği" bir seviyeye kaymış durumda. Fear & Greed Endeksi haftalardır aşırı korku bölgesinde seyrederken, sosyal medya yorumlarında fiyatın 10 bin dolara düşeceğine dair tahminler yer aldı.

Rastani’ye göre, bu tür bir çaresizlik genellikle düzeltmenin son aşamalarını işaret eder; çünkü zayıf eller, zirveye yakın satın aldıktan sonra pozisyonlarını kapatır. Analistin temel senaryosu, önümüzdeki haftalarda yüzde 15–20 civarında bir toparlanma ve 2026 başında yeni en yüksek seviye denemeleri olabileceği yönünde.

Mevcut düşüşü, uzun vadeli destek seviyelerini koruyan ve haftalık RSI’nın aşırı satım bölgesinde bulunmasıyla birlikte daha geniş bir yükseliş trendi içindeki bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

DİĞER ANALİSTLER DAHA TEMKİNLİ

Bazı analistler dip seviyesini ilan etme konusunda daha temkinli. Özellikle 30 günlük ve 365 günlük MVRV oranları negatif seyrediyor ve hâlâ birçok trader’ın zararda olduğu görülüyor.

Ayrıca 10- 10 bin BTC arasında balina konumundaki yatırımcılar altı hafta üst üste pozisyonlarını azaltmış durumda, bu da altı haneli fiyatlara kalıcı bir dönüş konusunda şüphe uynadırıyor.

Türev ürün verileri de kırılgan bir tablo çiziyor. Alphractal kurucusu Joao Wedson, Bitcoin’i "tarihin en kaldıraçlı varlıklarından biri" olarak nitelendirerek, Ekim ayında sürekli vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonların 2021 en yüksek seviyesinin yaklaşık beş katına çıktığını belirtti.

Binance ve Bybit artık bu yüksek kaldıraçlı piyasayı domine ediyor ve pozisyonların yaklaşık yüzde 72’si uzun (long) konumlardan oluşuyor.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası