Romanya'da ülkeyi karıştıran skandal bir "sahte CV" olayı yaşandı. Ülkenin Savunma Bakanı Mosteanu'nun özgeçmişinin çelişkilerle dolu olduğu ve yasa ihlali ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Mosteanu'nun mezun olduğunu belirttiği üniversitenin, 2012’de sahte diplomalarla ilgili soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu’nun CV'si ile ilgili ortaya çıkan çelişkili durumlar, ülkeyi adeta karıştırdı.

Moșteanu’nun özgeçmişiyle ilgili tutarsızlıklar, yalnızca belirsizlik değil, aynı zamanda muhtemel bir yasa ihlali ihtimalini de gündeme getirdi.

Romanya merkezli Libertatea’nın ortaya çıkardığı belgelere göre Moșteanu, 2015–2016 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’nda bakan danışmanı olarak ve çeşitli devlet şirketlerinin yönetim kurullarında görev yaptı. Ancak o dönemde yürürlükte olan mevzuat, bu pozisyonlar için yükseköğrenim mezunu olmayı zorunlu kılıyordu.

Moșteanu’nun o yıllarda özgeçmişinde beyan ettiği tek üniversite diploması ise daha sonra resmi biyografilerinden çıkarıldı; diplomanın ait olduğu belirtilen üniversite, Moșteanu’nun hiçbir zaman öğrencileri arasında yer almadığını açıkladı.

İLK KAMU GÖREVİNDE İLK ÇELİŞKİ

Moșteanu’nun Ulaştırma Bakanlığı döneminde TAROM’un internet sitesinde yayımlanan ilk resmi özgeçmişinde, 1996–2000 yılları arasında Athenaeum Üniversitesi’nde Yönetim bölümünü tamamladığı bilgisi yer alıyordu.

Bu diploma, o dönem Moșteanu’nun sahip olduğu tek yükseköğrenim belgesiydi. Ancak Athenaeum Üniversitesi, söz konusu bölümün belirtilen yıllarda faaliyette olmadığını ve Moșteanu’nun kayıtlarında bulunmadığını resmen bildirdi.

TARTIŞMALI CV HALA ERİŞİLEBİLİR

Athenaeum bilgilerini içeren özgeçmişin TAROM sitesinden kaldırıldığı görülse de dosyanın PDF formatındaki sürümü hâlâ erişilebilir durumda ve internet arşivlerinde yer almaya devam ediyor. Ayrıca TAROM’un internet sitesinin bir başka bölümünde de aynı CV ile birlikte Moșteanu’nun 25 Şubat 2016 tarihli yönetim kurulu üyeliği atama kararı bulunuyor.

"2015’TE ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİM" AÇIKLAMASI

Moșteanu, parlamenter olduktan sonra Athenaeum bilgisini kaldırarak yalnızca Bioterra Üniversitesi’ni içeren yeni bir özgeçmiş yayımladı. Yeni CV’sinde 1996–1999 yılları arasında Bioterra Üniversitesinde Management bölümünde eğitim aldığı belirtiliyor. Moșteanu, gazeteye yaptığı açıklamada "2015’te lisans sınavını verdim ve Bioterra’dan diplomamı aldım" ifadelerini kullandı.

Digi24 kanalındaki açıklamasında da başka bir üniversitede okumadığını, Bioterra’dan 2015 yılında mezun olduğunu söyledi.

Buna karşın, 2015’te Bioterra diplomasına sahip olduğunu iddia etmesine rağmen Aralık 2015–Ekim 2016 dönemine ait resmi özgeçmişinde bu diploma bilgisinin yer almaması dikkat çekiyor.

MEVZUAT DİPLOMA ŞARTI GETİRİYORDU

2015 yılı itibarıyla bakanlıklarda danışmanlık görevi üstlenebilmek için lisans mezunu olmak zorunluydu. Devlete bağlı şirketlerin yönetim kurullarında görev almak için de aynı şart geçerliydi. Moșteanu’nun o dönemde sunduğu tek diploma Athenaeum’a aitti; ancak üniversite bu bilginin gerçeği yansıtmadığını bildiriyor.

Moșteanu, TAROM’un yanı sıra CFR Telekomünikasyon ve Köstence Deniz Limanları İdaresi’nin yönetim kurullarında da görev yaptı. Mevzuat 1 Haziran 2016’da değişerek diploma şartı kaldırıldı. Moșteanu’nun Şubat–Haziran 2016 arasında yaklaşık üç ay boyunca yürürlükteki yasaya aykırı biçimde görev yaptığı değerlendiriliyor.

BİOTERRA’NIN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Moșteanu’nun mezun olduğunu belirttiği Bioterra Üniversitesi’nin, 2000 yılında diploma verme yetkisi geçici olarak askıya alınmıştı. Kurum, 2012’de sahte diplomalarla ilgili bir soruşturmanın da konusu olmuştu.

TİCARİ FAALİYETLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Moșteanu’nun 2004’te kurduğu Total Branding Partners SRL adlı reklam şirketi, Moșteanu’nun kamu görevlerine başlamasının ardından kayda değer bir büyüme gösterdi.

Şirketin net kârı 2015 yılında 13 bin 500 Romanya Lei'si iken, 2024’te 301 bin Romanya Lei'sine yükseldi. Böylece kâr yaklaşık 23 kat artarken, şirket cirosu da üç katına çıktı.

