Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, birçok Avrupa başkentinden yetkililer ve diplomatlar, Rusların saldırılarına karşı masada olan seçenekler arasında altyapıyı hedef alan ortak operasyonları değerlendiriyor. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin üst düzey yetkilileri, "Sinyal gönderen konuşmalar değil, eylemler olmalı" mesajı verdi.

Avrupa hükümetleri, kıta genelinde artan şüpheli Rus hibrit saldırıları nedeniyle daha güçlü misilleme önlemlerini tartışıyor.

Politico’nun haberine göre, birçok Avrupa başkentinden yetkililer ve diplomatlar, masada olan seçenekler arasında Rusya’ya bağlı askeri altyapıyı hedef alan ortak siber operasyonlar, hibrit saldırıların Moskova’ya daha hızlı şekilde atfedilmesi ve NATO’nun doğu kanadında sürpriz tatbikatlar düzenlenmesini sayıyor.

"SİNYAL GÖNDEREN KONUŞMALAR DEĞİL EYLEM OLMALI"

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Moskova’nın "sürekli sınırları test ettiğini" belirterek daha "proaktif bir cevap” çağrısında bulundu. Braze, "Sinyal gönderen konuşmalar değil, eylemler olmalı" dedi.

Son aylarda Rusya ile bağlantılı olduğu öne sürülen dronelar Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal ederken, bilinmeyen dronelar Batı Avrupa’daki havaalanları ve askeri tesislerde aksamalara yol açtı. Polonya ile Ukrayna’nın başkentleri arasında kritik bir demiryolu hattında sabotaj yaşandı ve Polonya, altyapıyı korumak için 10 bin asker konuşlandırdı.

Bratislava merkezli GLOBSEC düşünce kuruluşuna göre, Ocak-Temmuz arasında Avrupa genelinde 110’dan fazla sabotaj girişimi kaydedildi; bunların çoğu Polonya ve Fransa’da ve Moskova bağlantılı kişilerce gerçekleştirildi. Demiryolu olayı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’yı "devlet terörizmi" ile suçladı.

AB dış politika sorumlusu Kaja Kallas

"GÜÇLÜ BİR CEVAP GEREKİYOR"

AB dış politika sorumlusu Kaja Kallas, saldırıların blok için "aşırı bir tehlike" oluşturduğunu belirterek Avrupa’nın "güçlü bir cevap" vermesi gerektiğini söyledi.

İtalya da tutumunu değiştirdi. Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa’nın "hareketsizliğini" eleştirerek, Hibrit Savaşla Mücadele için Avrupa Merkezi, 1 bin 500 kişilik bir siber birim ve yapay zekaya özel yeni birimler öngören 125 sayfalık bir plan yayımladı.

Paris merkezli GEODE düşünce kuruluşundan profesör ve müdür yardımcısı Kevin Limonier, AB ülkelerinin Rusya’nın aksine hukukun sınırları içinde hareket etmek zorunda olduğunu, bu durumun gizli operasyonlarda ne kadar ileri gidebileceklerini sorgulattığını belirtti.

NATO

DANİMARKA, ÇEKYA, İNGİLTERE, ALMANYA VE ROMANYA'DAN EYLEM PLANLARI

Danimarka, Çekya ve İngiltere dahil bazı NATO üyeleri halihazırda saldırı amaçlı siber operasyonlar yürütürken, Almanya ve Romanya gibi ülkeler hassas alanlarda droneların düşürülmesi için yasal yetkilerini genişletiyor.

NATO yetkilileri, ittifakın Rusya’nın taktiklerini birebir uygulamayacağını ancak caydırıcılığı güçlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

"HABERSİZ TATBİKATLARLA MESAJ GÖNDERİLMELİ"

NATO eski sözcüsü Oana Lungescu, saldırıların hızlı şekilde kamuoyuna duyurulması ve Rusya sınırına yakın "habersiz" askeri tatbikatların bir kararlılık mesajı gönderebileceğini söyledi.

İsveç Genelkurmay Başkanı Gen. Michael Claesson, Avrupa’nın "eski bir tırmanma korkusunun" politikalarını yönlendirmesine izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Kararlı olmamız lazım" dedi.

BATIKAN ALTAŞ

