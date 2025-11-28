Fenerbahçe'nin Real Madrid'de kariyerini sürdüren eski oyuncusu Arda Güler, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros karşılaşmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak alt yapıdan eski takım arkadaşını Yiğit Efe Demir'i tebrik etti.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç stoperi Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.

Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.

ARDA GÜLER TEBRİK ETTİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maçın ardından alt yapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'i tebrik etti.

Yiğit Efe'nin maçtan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Güler, "Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine." ifadelerine yer verdi.

EMRAH TAŞÇI

