UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşan Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan 21 yaşındaki genç stoper Yiğit Efe Demir, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin cezası, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı, Rodrigo Becao'nun ise listede olmaması nedeniyle Ferencvaros karşısında 11'de başlayan Yiğit Efe Demir, yaşadığı sakatlığın ardından oyunu yarıda bıraktı.

Kadıköy'deki mücadelede performansıyla göz dolduran ve savunmada kritik müdahaleler yapan genç savunmacı, yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı.

Kulübeye devam edemeyeceğini bildiren Yiğit Efe'nin yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar, ilk kez Avrupa maçında forma giymesine karşın iyi bir performans sergileyen genç stoperi ayakta alkışladı.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası