Irak'ta doğal gaz tesisine saldırı! Tüm tedarik durduruldu
Irak'ın kuzeyinde BAE’ye ait bir doğal gaz tesisini hedef alan drone saldırısı düzenlendi. Bölgedeki tüm gaz tedariği kesildi.
Dünya 53 dk önce
Irak'ın kuzeyindeki BAE'ye ait Khor Mor gaz sahası tesisine düzenlenen drone saldırısı sonucu elektrik santrallerine giden gaz akışı kesildi.
- Irak'ın kuzeyinde BAE'ye ait bir gaz tesisine drone saldırısı düzenlendi.
- Saldırı, Khor Mor gaz sahası tesisini hedef aldı.
- Saldırı sonucunda elektrik santrallerine giden tüm gaz akışı kesildi.
- Olay yerel saatle 23.30'da gerçekleşti.
Irak'ta sıcak saatler yaşanıyor.
DOĞAL GAZ TESİSİNE SALDIRI
AFP'den edinilen bilgilere göre, Irak’ın kuzeyinde BAE’ye ait bir gaz tesisini hedef alan drone saldırısı düzenlendi.
Açıklamada, "Saat 23.30’da (GMT 20.30) bir drone, Khor Mor gaz sahası tesisine saldırdı ve elektrik santrallerine giden tüm gaz akışı kesildi" denildi.
