Irak'ın kuzeyinde BAE’ye ait bir doğal gaz tesisini hedef alan drone saldırısı düzenlendi. Bölgedeki tüm gaz tedariği kesildi.

Irak'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Khor Mor gaz sahasına saldırı

DOĞAL GAZ TESİSİNE SALDIRI

AFP'den edinilen bilgilere göre, Irak’ın kuzeyinde BAE’ye ait bir gaz tesisini hedef alan drone saldırısı düzenlendi.

Khor Mor gaz sahası

Açıklamada, "Saat 23.30’da (GMT 20.30) bir drone, Khor Mor gaz sahası tesisine saldırdı ve elektrik santrallerine giden tüm gaz akışı kesildi" denildi.

