Rusya'nın Omsk bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Omsk bölgesine bağlı Rostovka köyündeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. O anlar amatör kameralara yansırken, bölgeden alev topu yükseldi.

"YERLEŞİM YERLERİNDE YAŞAYANLAR TEHLİKE ALTINDA DEĞİL"

Omsk Valisi Vitaly Khotsenko yaptığı açıklamada, "Uzmanlar, boru hattının yeraltı bölümünde meydana gelen kazayı araştırıyor. Omsk Bölgesi ve bölgemizdeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar herhangi bir tehlike altında değil" ifadelerini kullandı.

Patlamada can kaybı veya yaralanan olmadı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası