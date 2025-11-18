Serie A ekiplerinden Como'da kiralık forma giyen Diego Carlos için sarı-lacivertliler 5 milyon euro bonservis bekliyor. İtalyan medyası, bu fiyatı yüksek buldu.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz transfer döneminde İtalyan Ligi ekiplerinden Como'ya kiralık giden Diego Carlos, gösterdiği form grafiği ile dikkat çekiyor. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki stoperin bonservisini almak istiyor.

5 MİLYON EURO



Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon devre arasında 12 milyon euro bedelle renklerine bağladığı Brezilyalı stoper için 5 milyon euro bonservis bekliyor. Ancak İtalyan medyası, Como yönetiminin bu miktarı yüksek bulabileceğini yazdı.

Diego Carlos

8 MAÇIN 7'SİNDE İLK 11

Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki stoper, sakatlıklarının da etkisiyle sarı-lacivertlilerde sadece 5 maçta forma giyebildi. Diego Carlos, sezon başında gittiği Como'da ise şimdiden Fenerbahçe'deki maç sayısını geride bıraktı. Como formasıyla bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıkan Carlos, bu maçların 7'sine ilk 11 başladı.

SAVUNMADAKİ KİLİT İSİMLERDEN

İtalyan takımının savunmasındaki kilit isimlerden 32 yaşındaki Brezilyalı, Como teknik patronu Cesc Fabregas'ın en çok güvendiği oyuncularından biri olmayı başardı. Como, savunmada Carlos'un görev yaptığı son 5 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.

ERENAY KOÇKAN

