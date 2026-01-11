Norveç’in başkenti Oslo’da havalimanında tespit edilen dron paniğe yol açtı. Güvenlik önlemleri kapsamında pistlerden biri kısa süreliğine devre dışı bırakıldı.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Oslo Havalimanı’nda dron tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Havalimanında bulunan iki pistten biri, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Olay, havalimanındaki uçuş trafiğini kısa süreliğine etkiledi.

PİST 20 DAKİKA KAPALI KALDI

Havalimanını işleten Avinor yetkilileri, pistin yaklaşık 20 dakika boyunca kapalı tutulduğunu açıkladı. Bölgede yapılan kontrollerin ardından dronun hava sahasından uzaklaştırıldığı ve pistin yeniden uçuşlara açıldığı aktardı.

DRONUN HOBİ AMAÇLI OLDUĞU AÇIKLANDI

Avinor sözcüsü, pistin kapatılmasına neden olan dronun hobi amaçlı bir cihaz olduğunu duyurdu. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuşların normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Yetkililer, olay sonrası havalimanındaki uçuş programının yeniden işler hale geldiğini aktardı. Oslo Havalimanı’ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, gelişmeler Avrupa genelinde yakından izleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası