Antalya’da fırtınanın ortasında şaşırtan manzara! Herkes kaçtı, defineciler sahile koştu
Rüzgarın hızının saatte 50 kilometreyi bulduğu Antalya’da sahilde dev dalgalar kara ile birleşirken, define avcıları arama yapmaya devam etti. Görüntüleri görenler şoke oldu. İşte herkesin kaçtığı manzarada kalmaya devam edenler…
- Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısıyla şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.
- Rüzgarın hızı saatte zaman zaman 50 kilometreyi aştı ve 20 metreye ulaşan dalgalar falezleri dövdü.
- Fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde dedektörlerle altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyaları aradı.
Antalya’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren kentte şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisini gösterdi.
HIZI 50 KİLOMETREYİ DE AŞTI
Soğuk hava kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçüldü. Saatte ortalama 35 kilometre hızla esen rüzgarın hızı zaman zaman 50 kilometreyi de aştı.
Denizde ve sahil kesimlerinde rüzgar sonrasında denizde oluşan kuvvetli dalgalar yaklaşık 30 metrelik falezleri döverken kaydedilen bir görüntü herkesi şaşırttı.
FIRTINADA ALTIN ARADILAR
Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar kimini korkuturken, define aramaya çıkan vatandaşlar ise hiçbir şey yok gibi fırtınaya aldırış etmeden dedektörlerle altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyaları aradı. Konyaaltı Sahili'nde çekilen görüntüler hayrete düşürdü.