Golcü arayışındaki F.Bahçe’nin yeni adayı Çizme’den. Sörloth Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek istiyor. Parrott için Tottenham’ın onayı gerekiyor. Kanarya, Atalanta’nın dev yıldızıyla ilgileniyor.

EMİN ULUÇ - Transferde önceliği golcü olan Fenerbahçe listesini güncelledi. Sarı lacivertliler, Başkan Sadettin Saran’ın da gözdesi olan Alexander Sörloth’u ilk sıraya yazmıştı, ancak Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen Norveçli yıldızın hedefi Avrupa’nın beş büyük liginde kalmak. Başkan Saran, Sörloth’u ikna etmek için bizzat devreye girdi ama alternatiflerle de temaslar yoğunlaştı.

Listesinin bir diğer ismi Troy Parrott’ta da durum farklı değil. AZ Alkmaar’da forma giyen İrlandalının transferi için öncelikli satın alma hakkı Tottenham’da. Parrott, Dünya Kupası elemelerinde attığı gollerle yıldızını parlatırken, Fenerbahçe’den uzaklaştı.

KRONİK SAKAT MI?

Hem Sörloth’un hem Parrott’un talipleri ve hedefleri bu oyuncuların transferini zora sokarken Fenerbahçe, Atalanta’nın 1,95’lik yıldızı Gianluca Scamacca’ya kanca attı. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya - Norveç maçında Scamacaa’yı yakın markaja aldı. Sarı lacivertliler, hava hakimiyeti, etkili son vuruşlarıyla Domenico Tedesco’nun onayını alan 26 yaşındaki golcü için Atalanta’nın kapısını çalacak. Scamacca’nın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması planlanıyor. Ancak dizindeki sakatlık sebebiyle Atalanta’da 50 maç kaçıran yıldız golcünün son durumu incelenecek.

Gianluca Scamacca

SAĞLIK DURUMU DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Kariyerinin en parlak dönemini 2023/24’te Atalanta formasıyla yaşayan Scamacca, 44 maçta 19 gol, 7 asistle oynamıştı. Ancak 2024’te çapraz bağları yırtılan İtalyan geçen sezon 1 maça çıkarken, bu sezon da 15 maçın 9’unda süre alabildi.

SAĞA DA İTALYAN

Golcüde rotasını İtalya’ya kıran Fenerbahçe, Çizme seferinden bir de kanat oyuncusuyla dönmeyi planlıyor. Sarı lacivertliler, Bologna’nın sağ kanadı Riccardo Orsolini’yle ilgileniyor. Tedesco’nun kanatlarda birebir oynayacak isim isteği üzerine 28 yaşındaki İtalyan listeye alındı. Bologna, 2027’e kadar sözleşmesi olan Orsolini için en az 25 milyon avro istiyor.

