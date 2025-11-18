2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya'nın Slovakya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Leroy Sane, attığı goller ve yaptığı asistle maça damga vurdu. Galatasaray'ın Alman yıldızı, 5 dakikada iki gol birden atarken Fenerbahçeli savunmacı Milan Skriniar'ın hatasını affetmedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Slovakya'yı ağırlayan Almanya Milli Takımı'nda aylar sonra davet alan Leroy Sane, attığı gollerle mücadelede öne çıkan isim oldu.

ALMANYA'DAN YARIM DÜZİNE GOL

Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma, ev sahibinin 6-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken iki gol tanıdık bir isimden geldi.

5 DAKİKADA 2 GOL

Almanya'nın Dünya Kupası bileti için Slovakya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Leroy Sane, 36 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırdı ve takımının soyunma odasına 4-0 önde girmesine katkıda bulundu.

Milan Skriniar ve Leroy Sane

SKRINIAR'IN HATASINI AFFETMEDİ

Galatasaraylı futbolcu Sane'nin attığı ilk golde ofsaytı bozan isim ise Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar oldu. Leroy Sane, attığı iki golü bir de asistle süslerken karşılaşma ev sahibinin 6-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

ALMANYA BİLETİ ALDI

Bu sonuçla Almanya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Sane'nin 3 gole katkı yaptığı maçın ardından, "2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya’nın, Slovakya’yı 6-0 yendiği mücadelede iki gol, bir asiste imza atan Leroy Sané’yi ve Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ülkesi Almanya’yı kutluyoruz." mesajını paylaştı.

EMRAH TASÇI

