Nijerya'nın Demokrotik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanan Victor Osimhen'den ilk haber geldi. Sakatlığının ardından Galatasaraylı yetkililerle görüşen 26 yaşındaki golcü, sakatlığının önemli olabileceğini aktardı. Ciddi bir ağrı hissettiği için oyundan çıktığını söyleyen yıldız futbolcunun, Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya'nın Demokrotik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Victor Osimhen'den gelen haberler iç açıcı değil.

GALATASARAYLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'le ilgili 343 YouTube kanalında Ali Naci Küçük çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ BİR AĞRI HİSSETTİM"

Osimhen, telefon görüşmesinde Galatasaraylı yetkililere bacağının arka kasımında ciddi bir ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyundan çıktığını bildirdi.

"KÖTÜ OLMA İHTİMALİ KUVVETLİ OLABİLİR"

Küçük, Nijeryalı golcünün 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'le bir görüşme yapılıyor Nijerya maçı sonrası geç saatlerde. Sprint atarken adale bölgesi, daha doğrusu bacağının arka kısmında ya adale ya hamstring olarak şüpheleniliyor. İki bölgeden bir yerde ağrı hissettiği için oyuncu maça devam edemiyor. Kötü olma ihtimali şöyle kuvvetli olabilir. Osimhen, Dünya Kupası'nda yer almayı çok istiyordu. Çok üst düzey bir ağrısı olmasa çıkmazdı diye bir kanı var ki oyuncu da bu şekilde anlatıyor."

Victor Osimhen

"YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİM"

"Çok ciddi bir ağrısı olduğu için ‘Yürümekte zorluk çektiğim için maça devam edemedim’ bilgisi veriyor. Galatasaray Kulübü'ne bu bilgiyi veriyor. Muhtemel çarşamba günü dönüşü planlanıyor Osimhen'in. Gelir gelmez MR'ı çekilecek ve buradan çıkacak sonuca göre de tedavi süreci netleşecek."

"YÜZDE 51 OYNAMAZ DİYORUM"

"Bana göre bu gelen bilgi sonrasında kesin konuşmak doğru değil ama Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Osimhen'in oynama ihtimalinin düşük olduğunu düşünenlerdenim. 2 hafta var, yüzde 51 oynamaz diyorum. Gençlerbirliği ve Union Saint-Gillois maçlarında oynamaz. Kanama dahilinde dahi 10-12 gün tedavi süreci var. Bir de antrenman süresi var... En iyi ihtimalde bile ilk 11'de başlamayacağı kaatindeyim ben Fenerbahçe derbisine Osimhen'in."

EMRAH TAŞÇI

