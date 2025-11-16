2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya'da Victor Osimhen, ikinci yarının başında beklenmedik bir şekilde oyundan çıktı. Müsabakanın ikinci devresinde yer almayan Osimhen'in sakatlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon'u 4 golle geçerek finale adını yazdıran Nijerya'da iki golle yıldızlaşan Osimhen, Demokratik Kongo ile oynanan final müsabakasına da ilk 11'de başladı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

İlk devresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Osimhen, ikinci yarıda sahada yer almadı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcüsü, müsabakanın 46. dakikasında yerini Akor Adams'a bırakırken oyundan alınma sebebi merak konusu oldu.

SAKATLIĞI AKILLARA GETİRDİ

Nijerya Futbol Federasyonu'nda henüz bir açıklama yapılmazken Osimhen'in 45 dakika sonunda oyundan çıkması "sakatlık" şüphesini beraberinde getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

L’Equipe'in haberine göre; Demokratik Kongo maçının ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen, soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

RUANDA MAÇINDA DA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, eylül ayındaki milli arada Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Ruanda maçında sakatlanmıştı.

