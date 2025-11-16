Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025 Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Bu akşam sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CAF (Afrika Futbol Federasyonu), 2025 Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilen üç futbolcuyu resmen duyurdu.

HAKIMI VE SALAH'A RAKİP OLDU

Finale kalan diğer futbolcular ise PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'da Muhammed Salah oldu.

Nijeryalı yıldız, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 12 maçta 9 golle katkı sağladı.

