Anadolu Ajansı • Kartal
İnterpol 15 yıldır arıyordu! Cinayetten aranan kadın Kartal’da bulundu
2011 yılından bu yana İnterpol tarafından aranan, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası olan firari Zeynep K., Kartal’da yakalandı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
2004'te işlenen cinayet suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zeynep K., Kartal'da yakalandı.
- Zeynep K., 2004'te İstanbul'da işlenen 'kasten öldürme' suçundan aranıyordu.
- Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
- 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve INTERPOL tahdit kaydı mevcuttu.
- Gizlendiği adres tespit edilerek Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Gözaltına alınan firari, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
İstanbul'da 2004 yılında işlenen 'kasten öldürme' suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zeynep K., Kartal’da bulundu. 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan katil zanlısının gizlendiği adresi tespit eden ekipler operasyon gerçekleştirdi.
Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen firari kadın, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR