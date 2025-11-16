İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerle başlayan ve futbolcularla devam eden bahis soruşturmasının genişleyebileceğini duyurdu. 149 hakem, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezası almış, 102 futbolcuya ise 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlayan bahis soruşturmasının genişleyebileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "TFF'nin bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmamış, sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapılmaktadır. Futbol, hakem ve oyuncuyla sınırlı olmayan büyük bir ekosistemdir. Elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişlemesi mümkündür." denildi.

Başsavcılık açıkladı: Bahis soruşturması genişleyebilir

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da yaptığı basın toplantısında bahis oynayan hakemlerin tespit edildiğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" açıklamaları sonrasında PFDK sevkleri gerçekleşti.

TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle 28 Ekim Salı akşamı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. PFDK, 31 Ekim tarihli toplantısında, Türk futbolunda deprem etkisine yol açan bahis dosyalarını karara bağladı.

149 HAKEME CEZA

152 hakemden 149'u 8 ila 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldı.

FUTBOLCULARIN CEZASI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcuların cezası açıklandı.

PFDK, bahis eylemleri nedeniyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları uyguladı.

Galatasaraylı Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya 9 ay ceza çıktı. Trabzonsporlu Boran Başkan 3 ay, Salih Malkoçoğlu ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.



EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası