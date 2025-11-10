Bahis krizi derinleşiyor: Puan silme ve küme düşme cezası verilebilir

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Spor hukukçuları Alpay Köse ve Enes Şimşek, sürecin nasıl işleyeceğine dair NTV'de açıklamalar yaptı.

"3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI"

Karar çıkana kadar 1024 futbolcunun hiçbir müsabakada oynayamayacağını belirten Alpay Köse, "3 aydan 1 yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıyalar." dedi.

"DAHA YÜKSEK CEZA ALMALARI SÖZ KONUSU"

57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü söyleyen Enes Şimşek, "Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu." diye konuştu.

"KENDİ MAÇINA OYNADIYSA CEZALAR AĞIRLAŞIR"

57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, "Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56. madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futboldan men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor." dedi.

KULÜPLERE BİR CEZA UYGULANABİLİR Mİ?

Futbolcuların kulüplerinin ceza alması için 56. maddeyle sevk edilmesi gerektiğini kaydeden Şimşek, "Müsabaka sonucunu etkilemeye varırsa ilgili kulübün teşebbüs aşamasında kalırsa en az eksi 12 puan silme cezası, müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, örneğin kendi maçında kırmızı kart göreceğine oynamış ve kart görmüşse ilgili kulübün alt lige düşürülmesi öngörülüyor talimat çerçevesinde." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN HAKLI FESİH İMKANI OLABİLİR"

Enes Şimşek ayrıca, futbolcuların PFDK sevki sonucunda 6 ay veya daha fazla ceza alması ve cezanın Tahkim'de onaylanması durumunda kulüplerin haklı fesih imkanı olduğunu söyledi.