TÜRKSAT, 2026’dan itibaren uydu hizmetleri ve e-Devlet uygulamalarını yurt dışına taşıyarak küresel bir oyuncu olmayı hedeflerken, artan kapasite ihtiyacı için Türksat 7A projesini hayata geçiriyor.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 2026 ve sonrası dönemde uydu hizmetleri ve diğer alanlarda küresel oyuncu olmayı hedeflediklerini belirterek, “Dünyanın her yerinde ürünleri ve hizmetleri satılabilir, kullanılabilir bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

e-Devlet’in dijital devlet ve dijital dönüşüm örnekleri arasında dünyadaki ilk üç uygulamadan biri olduğunu ifade eden Atalay, “8.800 civarında hizmet sunuluyor burada. 68 milyon vatandaşımız burada kullanıcı olarak kaydedildi. 2025 yılı içinde yaklaşık 4 milyar erişim gerçekleştirilmiş. Çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip” dedi.

"2026, TÜRKSAT İÇİN DÜNYAYA AÇILMA YILI"

Bunun daha yeni teknolojiyle çok daha kompakt versiyonunu KKTC için geliştirdiklerini anlatan Atalay, “Bu deneyimi dost ve kardeş ülkelere de satmak istiyoruz. Bu yönde gayret var. Bununla ilgilenen çok sayıda ülke var. 2026 bu açıdan bizim için de önemli bir yıl olacak. e-Devlet’in yurt dışına açılması, ihracı söz konusu olacak. Komşu ülkelerimizden Romanya ile yoğun görüşmeler sürüyor. Kendi yakın coğrafyamızda ve gönül coğrafyamızdaki ülkelerle yakın iş birliği içindeyiz. 2026, TÜRKSAT için dünyaya açılma yılı” diye konuştu.

Türksat 3A uydusunun 2023’te 15 yılını doldurduğunu anlatan Atalay, “Şu anda uzatmaları oynuyor. Onun yerine mutlaka bir uydu koymamız lazım. Bir de hızla internet ve yayıncılık alanında kapasiteye ihtiyacımız artıyor. Onu karşılayabilmek için Türksat 7A projesini hayata geçiriyoruz ve bu, 3A uydumuzun yerini alacak. Yörünge haklarını kaybetmemek için 3 yıl içinde oraya bir uydu yerleştirmek durumundayız. 3A’nın yerine en geç 2030’da yeni bir uydu göndermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

