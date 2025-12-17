Türkiye’deki 20’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Vodafone yeni yılda altyapı yatırımlarına hız verecek. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, bugüne kadar Türkiye’ye 480 milyar TL’lik reel yatırım yaptıklarını belirterek “Tüm bu yatırım ve hazırlıklarla 5G’ye hazırız. 2026 yılı 5G yılı olacak” dedi.

ÖMER TEMÜR - Türkiye’de 2025 yılında en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza atan Vodafone, 1 Nisan 2026’da kapsama ve kullanıcı sayısı bakımından Vodafone’un dünya genelindeki en büyük 5G lansmanını yapmaya hazırlanıyor.

Yeni dönem için çalışmalarını tamamlayan Vodafone 2026 yılında altyapı yatırımlarına da hız verecek. Son 5 yılda 80 milyar TL’yi aşkın şebeke yatırımıyla kapasiteyi 3 kattan fazla artırdıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Vodafone olarak, 2026’da Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutlayacak olmanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından birine imza atarak çıktığımız bu yolda bugüne kadar toplam 480 milyar TL yatırım yaptık. Bu yıl gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Türkiye’de yaptığımız tüm bu yatırım ve hazırlıklarla 5G’ye hazırız” dedi.

5G’ye geçiş döneminde iyi işleyen bir sabit genişbant politikası ile eşit altyapı erişiminin önemine dikkat çeken Aksoy “Sektörümüzde adil rekabetin tesisi ve en yeni teknolojilerin tüketicilere en iyi şekilde ulaşması için kritik olduğuna yürekten inanıyoruz. 5G’li yeni döneme altyapının yanı sıra müşteri memnuniyetinde de güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Yapay zekâ tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikâyetlerinde 2025’te bir önceki yıla göre %35 iyileşme kaydettik. 5G ile hızlanacak dijital devrimin olmazsa olmaz unsurlarından biri de veri merkezleri. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir’de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. 2026 bizim için 5G yılı olacak” ifadelerini kullandı.

BAZ İSTASYONUNA BAĞLANMA ORANI 10 KAT ARTACAK

5G ile baz istasyonuna bağlanma oranının 10 kat artması bekleniyor. Veri trafiğinin önemli bir kısmı ise cihazlardan gelecek. Bu kapsamda Vodafone Anadolu’da 25 ilde çalışmalara başladı. 2025’te inovasyon merkezi MEXT’teki Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı’nı yenileyen Vodafone, Gaziantep’te de Model Fabrika’nın içinde Vodafone Business Tech Hub’ın açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca Vodafone “Vodafone Business” çatısı altında, Türkiye’de 2 milyon 100 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye ve 6 bin büyük ölçekli kuruma iletişim altyapısı ve ileri teknoloji çözümleri sunuyor. Bulut hizmetlerinde %88, siber güvenlik hizmetlerinde ise %65 büyüme kaydeden şirket, bu yılın sonunda her ölçekten kurumsal müşterisinin en az %75’ini dijital teknoloji servislerinin tamamına erişilebilen Red Konsol platformuna taşımayı hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ İLE KİŞİSEL HİZMET

Vodafone, yapay zekâ dönüşümüne de hız verdi. Sistemlerinde 100’den fazla yapay zekâ modeli çalışan Vodafone, daha kişisel deneyim sunmayı hedefliyor.

56,6 MİLYAR LİRA TASARRUF ETTİRDİ

Vodafone, FLEX ile son bir yılda 2 milyon teknolojik ürünü müşterileriyle buluştururken, 60’tan fazla kampanya gerçekleştirdi. Vodafone, FLEX ile önümüzdeki 5 yılda 10 milyon ürünü müşterilerine ulaştırarak onları 5G’ye taşımayı hedefliyor. Diğer yandan, sadakat platformu Vodafone Happy’de 25 milyon Vodafone’lu için 50’den fazla marka indirim kampanyası düzenleniyor. Son bir yılda Happy’den 2,3 milyon marka indirim kodu alındı ve bu indirimlerle toplam 638 milyon TL değer sunuldu. Vodafone müşterileri ise 56,6 milyar TL tasarruf etti.

23,7 MİLYON HANEYE FİBER İNTERNET

Vodafone, 2025 yılının son çeyreğinde Türksat ile stratejik altyapı iş birliğine imza attı. Buna göre, Ocak 2026 itibarıyla 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunmaya başlayacak olan Vodafone, kendi fiber altyapısına ek olarak diğer altyapıları da kullanarak toplam 23,7 milyon haneye fiberle hizmet verecek.



