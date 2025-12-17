Hatay’da sabah saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre, depremin merkez üssü Hatay’ın Hassa ilçesi olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki deprem, çevre ilçelerde de kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise ''Hatay'da deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?'' araştırmaya başladı.

Hatay son dakika deprem verileri paylaşıldı! AFAD verilerine göre deprem, Hatay’ın yanı sıra çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. Hassa merkezli sarsıntıya en yakın iller arasında Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Adana yer aldı. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre Hatay depremi 17 Aralık 2025 tarihinde saat 04.15’te gerçekleşti. Yer sarsıntısının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssü Hassa ilçesi olarak açıklanırken, yakın çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği bildirildi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-12-17 06:14:31 39.21944 28.16556 7.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 06:09:45 38.12417 36.44194 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-12-17 06:08:03 39.22417 28.16472 6.12 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 05:52:27 38.80389 37.99139 18.86 ML 1.7 Hekimhan (Malatya) 2025-12-17 05:50:06 39.20722 28.14222 6.96 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 05:18:48 40.48056 24.24278 7.36 ML 2.3 Ege Denizi 2025-12-17 05:14:58 39.25 28.11917 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 04:47:35 40.2925 27.01667 15.21 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 04:30:41 40.38722 25.48778 5.67 ML 1.6 Ege Denizi - [34.71 km] Gökçeada (Çanakkale) 2025-12-17 04:15:09 36.67056 36.42028 7.41 MW 4.0 Hassa (Hatay) 2025-12-17 04:05:45 39.24194 28.1275 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 03:58:36 38.48139 38.02694 6.89 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 2025-12-17 03:57:46 39.18611 28.14222 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 03:54:57 38.23222 41.86556 7.0 ML 1.0 Merkez (Bitlis) 2025-12-17 03:53:25 37.57833 26.76722 7.11 ML 1.9 Ege Denizi - [36.61 km] Söke (Aydın) 2025-12-17 03:51:24 39.20778 28.21889 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 03:42:37 39.18611 28.23556 7.85 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 03:34:46 39.81083 38.96889 9.33 ML 1.1 Refahiye (Erzincan) 2025-12-17 03:29:02 39.19306 28.22056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 03:22:47 40.27639 27.03361 6.95 ML 0.8 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 03:18:16 38.24528 27.48528 5.32 ML 1.1 Torbalı (İzmir) 2025-12-17 03:17:35 39.15111 28.16861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 03:10:01 40.24694 27.04028 7.21 ML 1.0 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 03:08:10 40.27333 27.04778 7.09 ML 1.3 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 02:59:41 39.20611 28.16167 7.14 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 02:57:46 39.18722 28.16639 5.46 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 02:57:01 39.17472 28.29111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 02:40:07 40.295 27.03917 11.03 ML 1.6 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 02:38:57 40.30306 27.04333 6.84 ML 1.1 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 02:36:53 39.26806 28.94028 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-12-17 02:35:23 40.2975 27.06278 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 02:25:10 39.23611 29.01056 7.03 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-12-17 02:24:25 39.1275 28.91944 8.34 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-12-17 02:23:44 39.25583 28.17583 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 02:20:19 39.2875 28.09194 7.17 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 02:16:52 39.19028 28.26167 7.8 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 02:13:17 38.52194 40.57222 4.96 ML 1.2 Lice (Diyarbakır) 2025-12-17 01:49:18 40.29611 27.05806 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 01:48:59 39.35222 28.04722 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 01:46:24 39.37444 28.03722 7.01 ML 2.3 Bigadiç (Balıkesir) 2025-12-17 01:38:15 39.19167 28.16417 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 01:33:40 38.49944 38.02111 10.3 ML 2.6 Akçadağ (Malatya) 2025-12-17 01:23:55 39.19389 28.1675 6.49 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 01:07:17 38.91722 43.63667 14.71 ML 1.2 Muradiye (Van) 2025-12-17 01:05:35 40.79889 31.64028 11.39 ML 0.9 Merkez (Bolu) 2025-12-17 01:01:14 39.20861 28.285 9.27 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 00:59:56 37.585 42.01861 4.0 ML 1.7 Güçlükonak (Şırnak) 2025-12-17 00:49:05 37.47611 37.18694 7.84 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2025-12-17 00:48:08 37.93694 36.51611 6.94 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-12-17 00:42:36 39.18889 28.185 5.16 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 00:39:03 40.30889 27.04528 6.98 ML 1.0 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 00:36:13 40.30278 27.05222 5.57 ML 1.4 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 00:35:02 40.28806 27.05556 6.44 ML 1.5 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 00:33:56 39.23583 28.11389 4.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-17 00:26:52 40.85833 33.73889 12.15 ML 1.0 Ilgaz (Çankırı) 2025-12-17 00:24:50 35.82167 27.37194 6.96 ML 1.9 Ege Denizi - [97.08 km] Datça (Muğla) 2025-12-17 00:19:44 40.7825 27.45 16.69 ML 1.2 Marmara Denizi - [06.50 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 2025-12-17 00:19:39 40.29028 27.04889 4.79 ML 1.5 Biga (Çanakkale) 2025-12-17 00:18:08 40.80222 27.78417 15.21 ML 1.2 Marmara Denizi - [19.73 km] Marmara (Balıkesir) 2025-12-17 00:06:29 39.25806 28.18556 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

