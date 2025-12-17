2026 yılına ilişkin dini günler takvimi netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli olurken, milyonlarca vatandaş tatil planlarını bu takvime göre şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor merak edildi.

Yeni bir yıl yaklaşırken 2026 yılında kutlanacak dini bayramların tarihleri merak konusu oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak Ramazan Bayramı ile yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği araştırılıyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı, Mart ayının üçüncü haftasında kutlanacak. Dini günler takvimine göre 2026 yılı dini günler ve geceler belli oldu.

Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma, 2. günü 21 Mart Cumartesi, 3. günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Kurban Bayramı ise Mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayram arefesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelirken bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba olacak.

Kurban Bayramı, 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında dört gün sürecek. Hafta içine denk gelen bayram günleri resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.

2026 DİNİ GÜNLER VE GECELER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar - 1 Receb 1447

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe - 5 Receb 1447

Miraç Kandili

15 Ocak 2026 Perşembe - 26 Receb 1447

Berat Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi - 14 Şaban 1447

Ramazan-ı Şerif’in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe - 1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi - 26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtır) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma - 1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtır) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - 2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtır) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar - 3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi - 8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı - 9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba - 10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe - 11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma - 12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi - 13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı - 29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı - 1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe - 9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe - 10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi - 11 Rebiülevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448

