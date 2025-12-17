Yılbaşında kar yağacak mı, 31 Aralık'ta kar var mı soruları birçok kişinin gündeminde yerini aldı. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca kişi 31 Aralık gecesi hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yılbaşında bölgelere göre kar yağışının etkisi görülebilecek.

2026’ya girerken hava durumu planlarını etkileyen en önemli başlık kar yağışı oldu. Yılbaşı gecesi kar bekleyenler için Meteoroloji’nin güncel değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. Peki, yılbaşında kar yağacak mı, 31 Aralık'ta kar var mı?

Yılbaşında kar yağacak mı, 31 Aralıkta kar var mı? 2026 için kar yağışı ihtimali gündemde!

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, yılbaşı gecesinde Türkiye genelinde sert ve yaygın bir soğuk hava dalgası beklenmiyor. Yeni yıla girerken yurdun büyük bölümünde kar yağışı ihtimali düşük görünüyor.

31 ARALIK'TA KAR VAR MI?

31 Aralık gecesi batı ve güney illerinde kar yağışı beklenmezken, Marmara, Ege ve Akdeniz’de havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı ihtimali daha çok Doğu Anadolu ile yüksek rakımlı bölgelerde öne çıkarken yılbaşı gecesi aralıklı kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

2026 OCAK AYINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Aralık ayının ılıman seyrettiğini ancak 2026 Ocak ayının ortalarından itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının gelebileceğini belirtti. Bu süreçte batı bölgelerde de kar yağışı ihtimalinin artabileceği ifade ediliyor.

