Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ankara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Ankara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara&#039;da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla beraber Ankara'da yaşayan vatandaşlar karın ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna çevrildi.

Bugn Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklıklar 21 derece civarında olacak. Ankara'da yaşayan vatandalar ne zaman kar yağacağı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

Ankara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 1. Resim

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

28 Ekim 2025 Salı günü Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, şehirde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise 22 derece civarında seyredecek.

Uzmanlar Kasım ayının ilk haftasında Ankara'da kar yağışının başlamasının muhtemel olduğunu, havaların sert ve soğuk geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Ankara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 2. Resim

ANKARA HAVA DURUMU

28 Ekim Salı günü Ankara'da hava sıcaklıkları en yüksek 21°C en düşük ise 13°C olması bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü Ankaralıları parçalı bulutlu bir hava beklerken 30 Ekim Perşembe gününden 1 Kasım Cumartesi gününe kadar az bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Mini elektrikli’ araç modası yayılıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 model
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir depremde ölen var mı, yıkılan ev oldu mu? 6.1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! - HaberlerBalıkesir depremde ölen var mı, yıkılan ev oldu mu? 6.1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor!Yarım gün tatillerde mesai kaçta biter? 28 Ekim çalışma saatleri - HaberlerYarım gün tatillerde mesai kaçta biter? 28 Ekim çalışma saatleri29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi - Haberler29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesiSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede? - HaberlerSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?Kaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Hayatı ve biyografisi merak konusu oldu - HaberlerKaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Hayatı ve biyografisi merak konusu olduiPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde - HaberleriPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...