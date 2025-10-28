Ankara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Bugn Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklıklar 21 derece civarında olacak. Ankara'da yaşayan vatandalar ne zaman kar yağacağı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

28 Ekim 2025 Salı günü Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, şehirde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise 22 derece civarında seyredecek.

Uzmanlar Kasım ayının ilk haftasında Ankara'da kar yağışının başlamasının muhtemel olduğunu, havaların sert ve soğuk geçeceği bilgisi paylaşıldı.

ANKARA HAVA DURUMU

28 Ekim Salı günü Ankara'da hava sıcaklıkları en yüksek 21°C en düşük ise 13°C olması bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü Ankaralıları parçalı bulutlu bir hava beklerken 30 Ekim Perşembe gününden 1 Kasım Cumartesi gününe kadar az bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.