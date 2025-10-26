Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurdu

Adana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurdu

26 Ekim 2025 Adana'da bugün sabah saatlerinde çok bulutlu bir hava etkisini gösterirken sıcaklık 22,8 °C civarında seyrediyor. Nem oranı yüzde 92, rüzgar hızı ise saatte 4 km olarak ölçüldü. Gün içinde sıcaklığın en yüksek olduğu saatler 28°C, en düşük 20 °C civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere bakıldığında Adana'da bugü hava durumun nasıl olacağı belli oldu.

Adana'da yaşayan vatandaşlar, özellikle bugün sağanak yağışın olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte MGM tarafından paylaşılan güncel hava durumu...

Adana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurdu - 1. Resim

ADANA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI? 

Meteoroloji verilerine göre, bugün Adana'da öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. 12:00 - 18:00 saatleri arasında yer yer  sağanak yağış görülebilir. Akşam saatlerinde ise yağışların kesilmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı öğleden sonra yer yer 32 km/saate kadar çıkabileceği belirtildi. Günün ilerleyen saatlerinde nem oranı yüzde 90'ların üzerinde seyrederken havanın oldukça nemli hissedileceği öngörülüyor.

26 Ekim 2025 Adana'da öğle ve öğleden sonra kısa süreli yağmur bekleniyor. Dışarı çıkacak vatandaşların yalarına şemsiye almaları tavsiye ediliyor.

