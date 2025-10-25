Gece yarısı korku dolu anlar! İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Maltepe'de bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı. Bir araç enkaz altında kalırken, 3 araç da hasar gördü.

 
Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği ve uzmanlar peş peşe uyardı, İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak gecenin ilk saatleri ile birlikte başladı. Kuvvetli yağış birçok ilçede hasara neden olurken, Maltepe Feyzullah Mahallesindeki bir binanın istinat duvarı da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle açık otoparka doğru çöktü.

Otoparkta bulunan bir araç enkaz altında kalırken, 2 aracın üzerine de moloz parçaları düştü, bir araç ise hasar aldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, çökme yaşanan alan kapatılarak önlem alındı. Zarar gören 3 araç vatandaşlar tarafından otoparktan alınırken, ekipler enkaz altında kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobil, molozların kaldırılmasının ardından buradan çekilecek.

"ARABANIN ENKAZ ALTINDA KALDIĞINI GÖRDÜM"

Otomobilin sahibi Mehmet Demircioğlu, "Gece yağmur sesiyle uyandım. Arabanın bu şekilde enkaz altında kaldığını gördüm" dedi. Duvarın çökme anını gördüğünü belirten Demircioğlu, duvarın üstündeki yolda daha önce yapılan bir kazı olduğunu, oradaki boşluktan akan suyun duvarın tamamını yıktığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

