İstanbul'da sağanak etkisi! Vatan Caddesi'nde yol çöktü

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle sabaha karşı Vatan Caddesi’nde yol çöktü. Çöken yol nedeniyle bir ticari taksi kaza yaparken, şoförü yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çöktü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu.

İstanbul'da sağanak etkisi! Vatan Caddesi'nde yol çöktü - 1. Resim

TİCARİ TAKSİ TAKLA ATTI

Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı. İhbar üzerine çöken yolun bulunduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla taksinin içerisinden çıkarılan sürücü A.Y. (62) kazadan yaralı olarak kurtulurken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da sağanak etkisi! Vatan Caddesi'nde yol çöktü - 2. Resim

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Ters dönen ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri çökme meydana gelen iki şeridi araç trafiğine kapatırken trafik tek şeritten akmaya devam etti. Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı.

