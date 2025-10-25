İstanbul'da kuvvetli sağanak! Geceyi şimşekler aydınlattı

Meteoroloji, megakent İstanbul'u 'sarı kod' ile uyardı, beklenen kuvvetli sağanak için saat verdi. Dün gün içerisinde etkisini hafif hissettiren sağanak, gece saatlerinde hızını kuvvetlendirdi.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

İSTİKLAL CADDESİ SULAR ALTINDA

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. İstiklal Caddesi de sular altında kaldı.

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi. Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Gece etkili olan yağmurun gündüz saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.