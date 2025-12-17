Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘BAŞBUĞ’dur…

Pazartesi günü tarihî bir gündü…

15 Aralık 2025'te AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı", Türk devletleri arasındaki ilişkileri derinleştirme adına önemli bir diplomatik adım olarak Türk siyaset tarihine geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun başkanlığında hazırlanan belge, Türkiye'de bir siyasi partinin Türk dünyasını stratejik ve bütüncül bir çerçevede ele aldığı ‘ilk vizyon belgesi’ olma özelliğini taşıyor.

Merhum Prof. Dr. Erol Güngör’ün “Türk milliyetçileri ve aydınları bağımsız bir Türk kültürünün sağlam bir siyasi organizasyon olmadan gelişmeyeceğini gözden uzak tutmamalıdırlar. Türk dünyasının birliğini sağlamak için önce ortak bir alfabe ve ortak bir edebiyat dili oluşturmak şarttır” cümleleri bu belge ile âdeta ete kemiğe büründü.

Türk devlet aklı ve AK Parti, Adriyatik’ten Çin Seddi'ne uzanan o devasa ruh ve gönül coğrafyasına ilk defa bütüncül bir yaklaşım getirerek Erol Güngör’ün bahsettiği o sağlam siyasi organizasyona imza attı.

Bu hiç kuşkusuz çok önemli ve tarihî bir dönüm noktasıdır. Bin yıl sonra Türk devleti ata topraklarına yönelik dostluk ve kardeşlik tasavvurunu resmen devlet politikası hâline getirdi. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in siyasi doktrini ve Türk Dünyası perspektifi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir devlet politikasına dönüştürüldü. Bu anlamda günümüzün yaşayan “Türk Başbuğu” hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türk tarihinde bu ünvan “liderlerin lideri” anlamına gelir ve benim nazarımda Cumhurbaşkanımız 'Başbuğ’dur…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında tarihsel derinlikten güncele uzanan çok boyutlu bir çerçeve çizdi. Konuşmasına Lefkoşa'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a selam göndererek başlayan Erdoğan, son iki yüzyılın Türk dünyası için işgal, parçalanma ve kültürel baskılarla dolu olduğunu vurguladı. Özbek şair Süleyman Çolpan'ın zulüm yıllarında yazdığı “Güzel Türkistan" şiirini ve ardından Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi'nin mısralarını okuyunca bazı konuklar duygulu anlar yaşadı.

“O hangi millettir, kaderi sırdır; Yüz ada bölündü, yine de birdir.”

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde tek parti döneminin baskıcı politikalarını eleştirdi ve Türk dünyasından bahsetmenin Türkiye'de bile yasaklandığını hatırlatarak;

"1944 yılında, sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar ve sanat erbabı 'Turancı' denilerek tabutluklara konulmuş, işkence görmüştür" dedi...

Program sonrası büyük bir heyecan içinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a “Efendim gençlik yıllarından beri hayalini kurduğum Türk dünyası dostluk ve kardeşlik ülkü ve davasını AK Partide somut bir başkanlığa dönüştürdüğünüz için milyon defa şükranlarımı sunuyorum” dedim.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, konuşmasında belgenin oluşum sürecini ve pratik değerini öne çıkararak, son 23 yılın ekonomik başarılarını hatırlattı:

“Türkiye'nin, Türk devletleriyle ticaret hacmi 1,9 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselirken, reel yatırımlar 10 milyar dolara yaklaştı." Belgeyi "temenni değil, yenilikçi bir irade beyanı" olarak tanımlayan Zorlu, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilir iş birliğinin temelini attığını belirtti...

Güzel bir tevafuk olarak 2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde teşkilatın dönem başkanlığı Türkiye’ye geçiyor.

Hasılı, vizyon belgesi, ayrılıkçı mirasa karşı dayanışma vurgusuyla, bölgesel istikrarı küresel fırsata çevirme vizyonunu temsil ediyor ve Türk devletleri için ilham verici bir rehber olma yolunda güçlü bir bakış açısı sunuyor.

Türk Dünyası Vizyon Belgesi hayırlı uğurlu olsun.

Allah bütün dost ve kardeş ülkeleri korusun.

