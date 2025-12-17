Arebesk müziğin güçlü sesi Cansever, hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği açıklayan şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahnelere ara vereceğini belirtti.

Yıllardır kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden Cansever, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu.

Sahnelere ara vereceğini duyuran Cansever hastalığını açıkladı

Almanya'da yaşadığı bilinen Cansever, lösemi tedavisi gördüğünü açıklayarak bir süre sahnelere ara verdiğini duyurdu.

Cansever açıklamasında "Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah i, her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sahnelere ara vereceğini duyuran Cansever hastalığını açıkladı

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemii kan hücrelerinin gelişimini etkileyen ciddi bir kanser türüdür. Çocukluk çağında en sık görülen ve genellikle akut seyir gösteren hastalıklar arasında yer alır. Erken dönemde belirti verebileceği gibi bazı vakalarda sessiz ilerleyebilir.

Lösemi belirtileri şu şekildededir;

Kansızlık (anemi)

Enfeksiyonlara yatkınlık, sık hastalanma, yüksek ateş

Çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık çürük/morluk oluşumu, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması

İştahsızlık, kilo kaybı

Dalak ve/veya karaciğerde büyüme

Lenf düğümlerinde şişlikler (ciltte ele gelen yumrular)

Halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı

Kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlılığı

Çocuk çağında görülen kanserlerin çoğunluğu genetik faktörlere bağlı değildir. Yalnızca nadir görülen vakalarda kalıtsal nedenler etkili olur.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Fatih Ürek öldü mü? Son dakika gelişmeler yakında araştırılıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası