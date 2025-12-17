Sahnelere ara vereceğini duyuran Cansever hastalığını açıkladı
Arebesk müziğin güçlü sesi Cansever, hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği açıklayan şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahnelere ara vereceğini belirtti.
Yıllardır kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden Cansever, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu.
Almanya'da yaşadığı bilinen Cansever, lösemi tedavisi gördüğünü açıklayarak bir süre sahnelere ara verdiğini duyurdu.
Cansever açıklamasında "Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah i, her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
LÖSEMİ NEDİR?
Lösemii kan hücrelerinin gelişimini etkileyen ciddi bir kanser türüdür. Çocukluk çağında en sık görülen ve genellikle akut seyir gösteren hastalıklar arasında yer alır. Erken dönemde belirti verebileceği gibi bazı vakalarda sessiz ilerleyebilir.
Lösemi belirtileri şu şekildededir;
- Kansızlık (anemi)
- Enfeksiyonlara yatkınlık, sık hastalanma, yüksek ateş
- Çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık çürük/morluk oluşumu, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması
- İştahsızlık, kilo kaybı
- Dalak ve/veya karaciğerde büyüme
- Lenf düğümlerinde şişlikler (ciltte ele gelen yumrular)
- Halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı
- Kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlılığı
- Çocuk çağında görülen kanserlerin çoğunluğu genetik faktörlere bağlı değildir. Yalnızca nadir görülen vakalarda kalıtsal nedenler etkili olur.