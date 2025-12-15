"Fatih Ürek öldü mü?" sorusu, sosyal medyada ortaya atılan paylaşımların ardından yeniden gündeme geldi. Şarkıcı ve televizyon sunucusu hakkında ortaya atılan "öldü" iddiaları kısa sürede geniş yankı uyandırırken, gözler resmi açıklamaya çevrildi.

Fatih Ürek hakkında sosyal medyada yayılan iddialar, hayranlarını büyük bir endişe yaşamasına neden oldu.

Kısa süre içinde "Fatih Ürek hayatını kaybetti" paylaşımlarının yapılmasının ardından vatandaşlar arama motorlarına "Fatih Ürek öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

Fatih Ürek öldü mü? Son dakika gelişmeler yakında araştırılıyor

SON DAKİKA FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

15 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Fatih Ürek hakkında çıkan öldü iddiaları tamamen asılsızdır. Şu anda yoğun bakımda entübe altında olan Ürek'in hayati tehlikesi devam etmektedir.

Son olarak şarkıcının menajeri Mert Siliv geçen gün yaptığı açıklamada "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" dedi.

