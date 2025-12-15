Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kadınları, Alevileri ve Kürtleri hedef alan söylemler karşısında “nefret siyasetine prim vermeyeceklerini” vurguladı. Erdoğan, 86 milyonun kardeşliğini büyütmeye devam edeceklerini belirterek, milletin emanetine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sahip çıkacaklarını söyledi. Ankaralılara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı metrosu 2026'da başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.

2 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ulaştırmadan güvenliğe bir çok konuyu görüştüğümüz bir kabineyi de tamamlamış bulunuyoruz. 86 milyon birlik ve beraberlik içinde birbirimizden güç alarak her alanda büyük bir hamle içerisindeyiz.

"NEFRET SİYASETİNE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız, kimsenin dünya görüşüne, hayat tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin huzuru, refahını büyütecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar işbaşındadır. Emanetinize zerre miskal gölge düşürmedik. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

Dünyada sancılı bir dönüşüm yaşanırken Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere ilerliyoruz.

Son kabinemizden bu yana sizin için gecemize gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta 712'si hakim 492'si cumhuriyet savcısı 147 idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubunun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerek altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 2742'ten 95 bin 224'e hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir.

"KADIN MİLLETVEKİLLERİNE YAPILAN SAYGISIZLIĞI ŞİDDETLE KINIYORUM"

AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk andan itibaren devrim niteliğinde adılar attık. Partimizin grup başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemli rica ediyorum.

Dün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim Şehzadeler Belediye Başkanı sayın Gülşah Durbay'a Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Durbay ailesine, yakınlarına, CHP camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"TÜRKİYE DÜNYAYA İNSAN HAKLARI DERSİ VERMİŞTİR"

Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda hayat hakkı başta olmak üzere İnsan Hakları Beyannamesinin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan, işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş, sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir.

ESENBOĞA HAVALİMANI METROSU 2026'DA BAŞLIYOR

Esenboğa Havalimanı Metro hattının inşaasına 2026 yılında bismillah diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak plananlan hattı Gar'dan başlayacak şekilde tasarladık. 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapımının başlamasını önümüzdeki yıl hedefliyoruz.

