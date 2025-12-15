ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs’te bir araya geldi. İsrail basınına göre Netanyahu, Barrack’ın Türkiye’nin Gazze’de üstlenebileceği role ilişkin açıklamalarını Washington’a taşıyarak tepki gösterdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Görüşme, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

ÜST DÜZEY KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu’nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter de yer aldı.

GÜNDEM GAZZE VE ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI

Barrack’ın İsrail’e geliş amacının, Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile ele almak olduğu biliniyor. Washington’un, sahadaki gelişmeler ve Gazze’nin geleceğine ilişkin planlarını Tel Aviv’le eş güdüm içinde şekillendirme arayışı dikkat çekiyor.

ABD’den Türkiye hamlesi! Netanyahu Barrack’ı uyardı

TRUMP PLANI!

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen görüşmeler kapsamında İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasına onay verildiğini duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmiş, süreç daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kabul edilmişti.

Trump, planın ikinci aşamasına geçiş için hazırlıkların sürdüğünü, Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak isimlerin 2026 başında açıklanacağını açıklamıştı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, ateşkes yürürlükte olmasına rağmen Gazze Şeridi’nde çeşitli gerekçelerle Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesin birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, bölgeye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze’nin yönetimine ilişkin başlıklar tartışma oluşturmaya devam ediyor.

İSRAİL BASINI YAZDI: NETANYAHU BARRACK'IN TÜRKİYE SÖYLEMLERİNDEN RAHATSIZ

Maariv’e göre ABD’li temsilci Tom Barrack’ın İsrail ziyaretinde en büyük kriz Türkiye başlığı oldu.

Tel Aviv, Ankara’nın Gazze’deki rolünden açıkça endişe duymaya devam ediyor.

İsrail’in önde gelen gazetesi, Barrack’ın Netanyahu ile görüşmesini detaylandırdı.

Habere göre Kudüs ile Washington arasında Gazze’nin geleceğine ilişkin görüş ayrılıkları derinleşirken, Türkiye faktörü Tel Aviv’de büyük sıkıntı.

Maariv, Barrack, Netanyahu'ya Gazze’de kurulması planlanan çok uluslu istikrar gücünde Türkiye’nin yer almasını desteklediğini aktardı.

Haberde, Ankara’nın askeri kapasitesi ve bölgesel etkisinin süreci dengeleyici bir rol oynayabileceği görüşünün Washington’da güç kazandığına işaret edildi.

İsrail cephesinin ise bu ihtimale sert tepki verdiği kaydedildi. Siyasi kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye’nin Gazze’de herhangi bir askeri ya da güvenlik varlığını Tel Aviv için “kırmızı çizgi” olarak görüyor.

İsrail’in, Ankara’nın sahaya inmesinin bölgedeki dengeleri kendi aleyhine değiştireceğinden endişe ettiği ileri sürüldü.

Maariv’e göre Tel Aviv yönetimi, Barrack’ın son dönemdeki açıklamalarını da “rahatsız edici” buluyor.

İddialara göre Netanyahu'nun Barrack konusunda Trump'ı ikaz ettiği ortaya çıktı.

BARRACK NE DEMİŞTİ?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi planlanan uluslararası güce dahil edilmesi önerisinde bulundu.

