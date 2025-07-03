'Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir!' ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'tan dikkat çeken sözler

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İzmir ziyaretinde Osmanlı kökenlerine atıfta bulunarak Türkiye’yi övgüyle anlattı. Barrack, Türkiye’ye geri dönüşünü DNA’sının bir parçası olarak değerlendirerek, Osmanlı’nın millet sisteminin Türkiye için en uygun model olduğunu ifade etti.

'Osmanlı torunu', ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi, Kızlarağası Hanı'nda yürüyerek esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti.

Burada Türkiye'den övgüyle bahseden Barrack, dedesinin 1900'lerde Osmanlı pasaportuyla Amerika'ya gittiğini, bu seyahat sırasında ise cebinde yalnızca 13 lira olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ DNA'SININ BİR PARÇASI

Barrack, kendisinin yıllar sonra Türkiye'ye gelmesini ise, DNA'sının bir parçası olarak yorumladı. Ayrıca, bu geri dönüşün bir onur ve ayrıcalık olduğunu da vurguladı.

Barrack, Türkiye'ye gelişi hakkında şu ifadeleri kullandı:

DNA’mın geldiği yere dönme ayrıcalığına ve onuruna sahip olmak, hem de (ABD Başkanı Donald) Trump adına kıdemli bir diplomat olarak ve tarihi ülkelerden birinde Amerika’yı temsil etmek, gerçekten büyük bir ayrıcalık.

"TÜRKİYE İÇİN EN İYİ SİSTEM OSMANLI MİLLET SİSTEMİ"

Ayrıca Barrack, Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere, İzmir üzerinden Osmanlı hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Türkiye için en iyi sistemin Osmanlı millet sistemi olduğunu vurgulayan Barrack, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir. Benim için İzmir, Yahudilerin, Müslümanların, Hıristiyanların bir arada yaşadığı, bu toplulukların harmanlandığı bir örnek. Bu tüm dünyada ve Orta Doğu’da olması gereken bir durumdur. Bence Türkiye, tüm bunların merkez noktası olabilir, Suriye’de gördüğünüz üzere. Suriye’de olanların büyük bir kısmı, Türkiye ve liderliği sayesinde gerçekleşiyor.

Barrack, kendi zihninde Türkiye'nin bir "illüzyon" olarak yer aldığını ifade ederek, köklerinin eski Osmanlı İmparatorluğu'na dayandığını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğundaki “millet sisteminin”, yüzlerce yıl farklı grupların merkezi sistemde varlıklarını sürdürmelerine imkan verdiğini anımsatan Barrack, yeni nesil için yeni bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu, bu diyaloğun savaş olmadığını vurguladı.

Barrack, Türkiye’nin NATO’da, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu söyleyerek, “(Türkiye) Sert gücü, hava savunması, genel savunma kapasitesine sahip, bütün unsurlar tamam. Ama en önemlisi, dünyayı tanıyan, çalışkan, olağanüstü bir nüfusa sahip” diyerek, bu küresel başarının ABD Başkanı Trump tarafından görüldüğünü kaydetti.