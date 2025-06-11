Suriye lideri Şara'ya 'suikast' uyarısı! Tom Barrack o örgütü işaret ederek net konuştu: Koruma gerekli

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Batı'yla ilişkileri normalleştirme çabaları ve kapsayıcı politikaları nedeniyle suikast tehdidi altında olduğunu belirterek koruma önlemi çağrısı yaptı.

ABD, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Batı'yla ilişkileri normalleştirme çabaları ve kapsayıcı yönetim politikaları nedeniyle suikast tehdidi altında olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Al-Monitor'a yaptığı açıklamada, Şara'nın "hayal kırıklığına uğramış aşırılık yanlıları" tarafından hedef alınabileceğini belirterek, "Şara'nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmamız gerekiyor" dedi.

"SURİYE YENİDEN KANA BULANABİLİR"

Barrack, bir zamanlar Esad rejimine karşı savaşan ancak Aralık ayındaki hızlı operasyonla Şara'nın yanında yer alan yabancı savaşçıların tehdidine dikkat çekti. Yeni yönetim, bu milisleri Suriye ordusuna entegre etmeye çalışsa da, bazılarının DEAŞ gibi gruplar tarafından hedef alındığı belirtiliyor.

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The New Arab'ın habeine göre, DEAŞ, 2019'da topraklarının büyük kısmını kaybetmesine rağmen Suriye genelinde saldırılarını sürdürüyor. Örgüt, Şara'nın eski ABD Başkanı Donald Trump'la Riyad'da görüşmesini "ihanet" olarak nitelendirdi.

Barrack, ekonomik iyileşme için zamanın daraldığını vurgulayarak, "Ne kadar uzarsa, ayrılıkçı grupların geçiş sürecini sabote etme fırsatı o kadar artar" dedi. Askerî müdahale yerine istihbarat paylaşımıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"AŞIRILIKÇILAR ŞARA'NIN PEŞİNDE"

Şara’nın geçmişte Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTS) lideri olduğunu ancak şimdi ılımlı bir figür olarak kendini yeniden konumlandırdığını belirten Barrack, onu "zeki, özgüvenli ve odaklanmış" bir lider olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, DEAŞ yeniden güçlenmesi ve İran'ın müdahaleleri nedeniyle Suriye'nin yeni bir iç savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Barrack, ABD'nin, şeffaf bir süreç şartıyla binlerce yabancı savaşçının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören planı desteklediğini açıkladı.