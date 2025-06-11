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Haberler > Ekonomi > Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor

Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzak Doğu ülkelerinden gemilerle Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanlara getirilen ikinci el araçlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tırlara yüklenerek Suriye'ye taşınıyor. Tır şoförleri, ayda ortalama bin 500 aracın Suriye'ye götürülüp tampon bölgeye bırakıldığını söyledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası ülkeye yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de artık Suriye'nin her noktasına ulaşıyor.

Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor - 1. Resim

SURİYELİ TÜCCARLARA TESLİM EDİLİYOR

Uzak Doğu ülkeleri olan; Çin ve Güney Kore başta olmak üzere bölgedeki ülkelerde kullanımları sona eren araçlar, gemilerle İskenderun limanına taşınıyor. Gemilerden teslim alınan araçlar, tırlara yüklenerek Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşınıyor ve buradan da tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor.

Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor - 2. Resim

Suriyeli tüccarlar tarafından teslim alınan araçlar, ülkenin çeşitli bölgesinde yaşayan insanların hayallerindeki araçlar olmak için yola çıkıyor. Suriye'ye araç sevkiyatı hızla devam ederken Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu sürüyor.

Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor - 3. Resim

"TAMPON BÖLGEYE BIRAKIP GERİ DÖNÜYORUZ"

Her seferde 6 araç taşıdığını ifade eden tır şoförü Aydın Eker, "Ben 27 yıldır tır şoförüyüm. Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Bu araçlar Suriye'de bulunan tampon bölgesine gidiyor. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz ve her seferde 6 araç götürüyoruz. Araçları tampon bölgesine bırakıp geliyoruz. Savaştan sonra geçişler iyi ve güzel gidiyor. Burada 3 ila 5 gün bekliyoruz. Savaştan önce buraya gelmedim. Bir aydır buraya çalışıyorum. Irak'ta sıfır otoçeker kalmadığı için buraya geldik. Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, buradan da tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz" dedi.

Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor - 4. Resim

"AYDA 3 SEFER KARŞI TARAFA GİDİYORUZ"

Araçları İskenderun limanından alarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçirdiklerini ifade eden tır şoförü Mehmet Ay, "Ben burada 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Buraya ayda 4 sefer geliyorum, araba taşıyoruz. Ayda 3 sefer karşı tarafa gidiyoruz. Bu araçları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girdiriyoruz, 4 kilometre ileride tampon bölgeye bırakıp geliyoruz. Araçları İskenderun limanından alıp getiriyoruz. 10 gün içinde 150 araç götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ayda bin 500'ü buluyor! Yüzlerce ikinci el araç Suriye'ye taşınıyor - 5. Resim

"AYDA BİN 500 ARABA KARŞI TARAFA GİDİYOR"

Ayda ortalama bin 500 aracın Suriye'ye gittiğini ifade eden tır şoförü Abdulali Ay, "Ben 22 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Genellikle tırlarla araç taşıyoruz. Önceden inşaat, tente ve gıda malzemeleri taşıyordum. Ayda 4 sefer yapıyoruz. Ayda ortalama bin 500 araba karşı tarafa gidiyor. Geçmiş yıllara göre yoğunluk ağırlaşmış ve artmış. Burada normalde günde bir sefer yapmamız gerekiyorken buraya gelip 5 gün bekliyoruz. Buradan da ortalama 350 ila 400 arasında tır gidiyor" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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