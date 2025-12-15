2026'da asgari ücret ne kadar olacak? sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından arama motorlarında sorgulatılıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret rakamlarına ilişkin beklentiler arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yılın son Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamalarla beraber 2026 asgari ücret zammı tartışmaları yeniden alevlendi. Vatandaşlar, "2026'da asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap arıyor.

2026da asgari ücret ne kadar olacak? Kabine Toplantısı sonrası rakamlar gündemde

KABİNE TOPLANTISINDA ASGARİ ÜCRET KONUŞULDU MU?

15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısında asgari ücrete ilişkin doğrudan bir rakam açıklanmadı.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar belli olacağı tahmin ediliyor.

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılına ilişkin asgari ücreti hakkında henüz resmi bir rakam açıklanmadı. Kabine toplantısı sonrası konu yeniden gündeme geldi.

Asgari ücret zammı ile ilgili kesin kararın, Aralık ayında yapılacak komisyon görüşmeleri sonrasında netlik kazanacaktır.

