Bursa'da bir ortaokulda, 11 yaşındaki öğrenciyi darp ettiği iddia edilen okul müdür vekili görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, oğlunun darp edildiği anların görüntüsünü izleyen baba, "Videoyu izleyince neye uğradığımı şaşırdım. 11 yaşındaki çocuğuma böyle davranılması kabul edilemez" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı.

İddiaya göre; okul müdürü Mustafa Ç. sırada bekleyen 11 yaşındaki Muhammed Emin K.’ye fiziksel müdahalede bulundu. Görüntülerin yayılmasının ardından durum aileye bildirildi ve resmi şikâyet süreci başlatıldı.

"BANA KAFA ATTI, TEHDİT ETTİ"

Yaşadıklarını anlatan Muhammed Emin K., müdürün kendisini hiçbir gerekçe olmadan darp ettiğini iddia ederek, “Bana kafa attı, itti ve tehdit etti. Yanlış anlaşıldım. Okula gitmek istemiyorum, kendimi savunamamaktan korkuyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencinin babası Nihat K. ise ilk başta olayın öğrenciler arasında yaşanan bir tartışma olduğunu düşündüğünü belirterek, “Videoyu izleyince neye uğradığımı şaşırdım. 11 yaşındaki çocuğuma böyle davranılması kabul edilemez. Çocuğumu güvenle okula gönderiyorum, böyle bir şey yaşanması beni derinden sarstı” dedi.

Görüntüler ve yapılan şikâyetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

OKUL MÜDÜR VEKİLİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekilinin görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okul müdür vekili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda, kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

