İstanbul Erkek Lisesindeki taciz ve şiddet iddialarının ardından soruşturma başlatılırken okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

İstanbul Erkek Lisesindeki taciz ve şiddet iddiaları gündemi meşgule diyor.

Bir grup 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet olayları tartışılırken, LGS birincisi 7 öğrencinin hazırladığı iddia edilen taciz ve tecavüz içerikli 507 maddelik skandal bir listenin dinamitin fitilini ateşlediği ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yurttaki darp olayının ardından Millî Eğitim müfettişlerince idari soruşturma sürdürülürken, olaya karışan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, disiplin sürecinin başlatıldığı ve önleyici rehberlik çalışmalarının devreye alındığı öğrenilmişti.

Şiddet ve taciz soruşturmasının ardından... İstanbul Erkek Lisesi müdürü açığa alındı

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Sabah'ın haberine göre geçen seneden beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı.

