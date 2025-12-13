Türkiye Gazetesi
Şiddet ve taciz soruşturmasının ardından... İstanbul Erkek Lisesi müdürü açığa alındı
İstanbul Erkek Lisesindeki taciz ve şiddet iddialarının ardından soruşturma başlatılırken okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.
İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve şiddet iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.
- 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet ve LGS birincisi 7 öğrencinin hazırladığı iddia edilen taciz içerikli bir liste iddiaların merkezinde yer alıyor.
- Yurttaki darp olayının ardından Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerince idari soruşturma başlatıldı.
- Soruşturma kapsamında olaya karışan öğrenciler için disiplin süreci ve önleyici rehberlik çalışmaları devreye alındı.
- Geçen seneden beri okulda müdürlük yapan Yılmaz Arslan görevinden uzaklaştırıldı (açığa alındı).
İstanbul Erkek Lisesindeki taciz ve şiddet iddiaları gündemi meşgule diyor.
Bir grup 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet olayları tartışılırken, LGS birincisi 7 öğrencinin hazırladığı iddia edilen taciz ve tecavüz içerikli 507 maddelik skandal bir listenin dinamitin fitilini ateşlediği ortaya çıkmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Yurttaki darp olayının ardından Millî Eğitim müfettişlerince idari soruşturma sürdürülürken, olaya karışan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, disiplin sürecinin başlatıldığı ve önleyici rehberlik çalışmalarının devreye alındığı öğrenilmişti.
MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
Öte yandan Sabah'ın haberine göre geçen seneden beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı.
