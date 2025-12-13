Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, adı dosyada geçen kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in isminin anlamı da yeniden gündeme geldi. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuğyan isminin Kur’an’daki kullanımı ve dini literatürdeki karşılığı merak konusu oldu.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturmada, 9 Aralık'ta yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla "kasten öldürme" suçlamasından İstanbul'da gözaltında alınan Sultan Nur Ulu'nun, 12 Aralık'ta Yalova Emiyet'indeki sorgusunda etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü pecereden ittiğini söylediği öne sürüldü. Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter'i “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Korkunç iddiaların ardından Tuğyan isminini anlamı bir kez daha gündeme geldi. Birçok kişi Tuğyan isminin anlamına dikkat çekti. Peki, Tuğyan ne demek, Kur'anda nasıl geçiyor?

Türkiye günlerdir bu ismi konuşuyor: Tuğyan ne demek, Kur'anda geçiyor mu?

TUĞYAN NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan "tuğyan", İslam literatüründe haddi aşma, azgınlık, zulüm, sapıklık, isyan ve küfür anlamlarında kullanılıyor. Osmanlıca ve klasik sözlüklerde de benzer karşılıklarla yer alan tuğyân, hem ahlaki hem de dini bir kavram olarak öne çıkıyor.



Tuğyan, Tağut kelimesiyle aynı kökten türemiştir. İmam-ı Kurtubi hazretleri buyuruyor ki:

Tağut, put ve şeytan demektir. Enes bin Malik hazretleri, (Tağut, Allahü teâlâdan başka, kendisine ibadet edilen her şeydir) buyurmuştur. Hazret-i Ömer de, (Tağut, şeytandır) buyurmuştur. El-Cevherî, (Tağut; kâhin, şeytan veya sapıklıkta başı çeken kimsedir) demiştir.

SÖZLÜKLERDE TUĞYAN

Osmanlıca Kamus-ı Türki (1901)’de tuğyan;



"taşma, taşkınlık, azgınlık ve serkeşlik" şeklinde tanımlanıyor. Aynı kaynakta âsîlik kelimesinin karşılığı olarak da tuğyân ifadesine yer veriliyor.

Dini lügatlerde ise kelimenin anlamı daha kapsamlı ele alınıyor. Tuğyân, insanın sınırlarını aşarak ilahi emirleri hiçe sayması, nefsinin esiri olması ve isyana yönelmesi olarak açıklanıyor.

KUR'AN-I KERİM'DE TUĞYAN

Tuğyân kavramı Kur’an-ı Kerim’de farklı ayetlerde geçiyor. Yûnus Suresi 11. ayette, Allah’a kavuşmayı ummayanların tuğyânları içinde bırakılacağı ifade edilirken, Alâk Suresi 6. ayette ise "Şüphesiz insan tuğyân eder"buyuruluyor. Bu ayetlerde tuğyân, insanın kendini yeterli görerek azgınlaşması ve sınır tanımaz hale gelmesi anlamında kullanılıyor.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci,Dini Lügat – İzahlı Misalli Metinler adlı eserinde Tuğyan kelimesine ilişkin şu bilgileri veriyor: "Eğer Allahü teâlâ, insanlara -hayrı çabukça istedikleri gibi- şerri de çabucak veriverseydi, elbette onların ecellerine hükmedilirdi. Bize kavuşmayı ummayanları tuğyânları içinde bırakırız. Onlar da şaşkın şaşkın dolaşıp dururlar. (Yûnus sûresi: 11) Şüphesiz insan tuğyân eder. (Alâk sûresi: 6) Ne kötü kuldur o kul ki, unuttu, oyalandı ve kabri hatırlamadı, tuğyan etti ve nereden gelip gittiğini de unuttu. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)"

