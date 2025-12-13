Kutlarım TMOK’u!..

Haberi, pardon müjdeyi Necdet Ayaz verdi; “Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk spor tarihinin efsane isimlerinden Olimpiyat Şampiyonu Mersinli Ahmet Kireççi’yi, Mersin’de TMOK Başkanı Ahmet Gülüm’ün de katıldığı düzenlenen anlamlı bir törenle andı.”

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Anma ve Onurlandırma Komisyonu, “Olimpiyat madalyalı sporcularımızı, olimpizm kültürüne katkı sunan kişi ile kurumları anarak ve onurlandırarak ‘vefanın gereğini yerine getirme ve gelecek kuşaklara da rol model olarak aktarılma’ görevini” üstlenen bir komisyon…

Komisyon “Vefaya, vefa ile karşılık” programının ilk adımını da 24 Temmuz’da “belirlenen kriterler doğrultusunda” İstanbul’da düzenlenen bir törenle attı…

Türk atletizminin unutulmaz isimlerinden şampiyon ve rekortmen millî atletlerimizden Necdet Ayaz’ın başkanı olduğu komisyon, “Türk milletini gururlandıran, ebediyete intikal etmiş olimpiyat madalyalı şampiyonlarımızın memleketlerinde anılmasının daha anlamlı olacağına karar vererek” ilk uygulamayı, 1936’da ülkemize ilk madalyayı (bronz) kazandıran ve 1948’de güreş branşında 6 altın madalya alarak tarihî bir başarıya imza atmış güreşçilerimizden biri olan “Mersinli Ahmet” namlı Ahmet Kireççi için memleketinde bir tören düzenleyerek başlattı.

Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen töreni açan Komisyon Başkanı Necdet Ayaz, konuşmasında Mersinli Ahmet’in Türk spor tarihinde bıraktığı derin izlere değinerek, “Olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkarak milletimizi mutlu kılan şampiyonlarımızı anmak vefanın gereğidir” dedi.

Mersinli olan Rektör Erol Yaşar da “Ahmet Kireççi’nin adının önündeki “Mersinli” sıfatı tesadüf değildir. O, gittiği her yere Mersin’in adını, kültürünü ve yiğitliğini taşımıştır. Onun taşıdığı bu aidiyet duygusunu kendimize rehber ediniyoruz. Üniversite olarak biz de bunun karşılığını spor salonlarımızdan birine onun adını vererek bu değerimizi sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz” müjdesini verdi.

ÜÇ BÜYÜKLER VE AVRUPA TABLOMUZ!..

Perşembe gecesi Fenerbahçe Norveç’te Avrupa Ligi’nde 8 puanla beraber olduğu Brann’ı 4-0 yenerek puanını 11’e çıkarıp 12’nciliğe yükseldi. Brann 8 puanda kalıp “averaj hesapları” ile 22’nci sıraya indi. Ligde Lyon 15 puan ile birinci sırada…

4-0’lık galibiyetin önemini ise Hasan Sarıçiçek kardeş “Bu galibiyet sadece 3 puan değil; resmen ‘Biz buradayız, Avrupa’da yeni kral adayıyız’ mesajı. Lig fazında ilk 24’ü garantiledik, şimdi direkt ilk 8’e göz kırpıyoruz. Bir tur daha geçersek play-off’ta da kimse tutamaz bu takımı” diyerek anlattı.

Fenerbahçe inşallah ‘umutla bekleyeceğimiz’ sonu da getirecektir.

UEFA Konferans Ligi’nde ise temsilcimiz Samsunspor, konuk ettiği Yunan ekibi AEK’ya 2-1 yenildi ve 10 puanda kalarak liderlik fırsatını tepti. AEK da 10 puana yükseldi.

Samsunspor, Konferans Ligi’ndeki son hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü Alman temsilcisi Mainz 05’e konuk olacak. Mainz, AEK’dan daha güçlü bir rakip…

Bu tabloya bakınca, insan “Nerede Avrupa Fatihi Galatasaray, nerede ‘Üç Büyükler’in Beşiktaş’ı?” diyor.

Ey Dursun Özbek ve ey Okan Buruk, ey Serdal Adalı ve ey Sergen Yalçın “Bu soruyu sorma hakkımız ve sizlerin de bu soruya ‘hem bizleri, hem de camialarınızı tatmin edecek’ cevapları vermek zorunluluğunuz” yok mu?..

ŞAKA

Çok açık olarak görülüyor ki; “günü geldiğinde” biri ipi terk edecek. Devre arası veya sezon sonu, İcardi, muazzam mirası cömertçe harcamayı sürdürürse, kendi isteği veya zoraki “öyle ya da böyle” gidecek.

Dursun Özbek ne yapacak?..

